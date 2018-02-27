Ещё
Россияне попали в ДТП в Таиланде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автобус с российскими туристами протаранил шесть машин в Таиланде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
В Таиланде произошло крупное ДТП, в котором пострадали в том чиле и россияне. Как сообщает "Интерфакс", авария с автобусом, перевозившим туристов, произошла на острове Пзхукет по дороге из города Кату в Патонг.
Спускаясь с одного из холмов, туристический автобус разогнался слишком быстро и не смог затормозить перед автомобилями, которые стояли внизу, и протаранил их. В общей сложности в ДТП "поучаствовали" 7 транспортных средств.
В результате аварии пострадали несколько российских туристов, тайские гиды, а также беременная тайка, которая находилась в одной из машин. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Патонга. Медики сообщают, что, к счастью, никто из пострадавших не получил слишком тяжелых травм — в основном ушибы.
Вести.Ru: последние новости
Глава дирекции общего образования ВШЭ найден повешенным в рабочем кабинете На севере Москвы у инкассаторов похитили 4 миллиона В Подмосковье ликвидируют разлив серной кислоты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем77
Пока вы спали: Россия устроит врагам «Солнцепек»56
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву8
Полиция отказала Рыбке в освобождении73
Украинский министр упал в обморок после слов о РФ393
Видео
03:12
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
Шоу-бизнес
02:12
Зима в Москве побила новые рекорды
Общество Новости Москвы
02:34
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка
СНГ В мире
00:15
В Москве из-за морозов увеличили число автобусов
Новости Москвы
01:27
МЧС выступило с предупреждением
Новости Москвы Общество
00:50
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
02:17
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:39
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
Шоу-бизнес
04:20
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
Шоу-бизнес
00:34
«Шрамы не украшают!». Чехова спасает сына
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение