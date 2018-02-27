У убитого росгвардийца остались трое детей

У погибшего в Казани сотрудника Росгвардии остались трое детей

Росгвардия подтверждает смерть своего сотрудника в ходе перестрелки в Казани, у него осталась жена и трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по Татарстану.

"В ходе совместных с сотрудниками МВД действий по обезвреживанию вооруженного злоумышленника сотрудник ОМОН получил тяжелое ранение и скончался в больнице. У него остались жена и трое детей", — сказал собеседник агентства.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался в больнице.