Ещё
Полиция отказала Рыбке в освобождении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таиланде полиция отказалась выпустить блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку под залог 

ТАСС 1 час назад
Полиция таиландской Паттайи отказалась выпустить под залог на время предварительного дознания видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, более известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах курортной Паттайи.
>> «Нерест в тайской тюрьме»: россияне о задержании Рыбки
"Они пытались договориться о залоге, но получили отказ. Теперь выйти под залог задержанные смогут только по судебному решению", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что, согласно местному законодательству, судебное заседание, на котором блогерам будут предъявлены обвинения, а также рассмотрен вопрос о залоге, должно состояться 27 февраля.
Кириллов и Вашукевич, а также еще восемь задержанных вместе с ними человек обвиняются таиландской полицией в нелегальной трудовой деятельности на территории королевства. Таиландское законодательство позволяет задержанным выходить под денежный залог на период полицейского дознания, а также позднее — на период следствия и судебного разбирательства.
Как сообщалось ранее, десять человек — девять россиян и один гражданин Литвы — были взяты под стражу в Таиланде в воскресенье за проведение нелегального секс-тренинга. Одни из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.
9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Вашукевич и Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.
ТАСС: последние новости
В ВШЭ подтвердили смерть главы дирекции общего образования Неизвестные похитили около 4 млн рублей из инкассаторской машины на севере Москвы Источник: спецслужбы России и Аргентины провели спецоперацию по борьбе с наркотрафиком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем77
Пока вы спали: Россия устроит врагам «Солнцепек»56
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву8
Украинский министр упал в обморок после слов о РФ393
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка2255
Видео
03:12
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
Шоу-бизнес
02:12
Зима в Москве побила новые рекорды
Общество Новости Москвы
02:34
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка
СНГ В мире
00:15
В Москве из-за морозов увеличили число автобусов
Новости Москвы
01:27
МЧС выступило с предупреждением
Новости Москвы Общество
00:50
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
02:17
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:39
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
Шоу-бизнес
04:20
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
Шоу-бизнес
00:34
«Шрамы не украшают!». Чехова спасает сына
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение