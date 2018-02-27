Полиция отказала Рыбке в освобождении

Полиция таиландской Паттайи отказалась выпустить под залог на время предварительного дознания видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, более известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах курортной Паттайи.
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"Они пытались договориться о залоге, но получили отказ. Теперь выйти под залог задержанные смогут только по судебному решению", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что, согласно местному законодательству, судебное заседание, на котором блогерам будут предъявлены обвинения, а также рассмотрен вопрос о залоге, должно состояться 27 февраля.
Кириллов и Вашукевич, а также еще восемь задержанных вместе с ними человек обвиняются таиландской полицией в нелегальной трудовой деятельности на территории королевства. Таиландское законодательство позволяет задержанным выходить под денежный залог на период полицейского дознания, а также позднее — на период следствия и судебного разбирательства.
Как сообщалось ранее, десять человек — девять россиян и один гражданин Литвы — были взяты под стражу в Таиланде в воскресенье за проведение нелегального секс-тренинга. Одни из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.
9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Вашукевич и Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.