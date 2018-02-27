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Россиянин спешил домой и угнал маршрутку
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Россиянин спешил домой и угнал маршрутку 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Нижневартовске мужчине надоело ждать наполнения маршрутки, и он решил угнать микроавтобус, чтобы самостоятельно добраться до дома. Об этом во вторник, 27 февраля, пишет «СуперОмск».
Мужчина воспользовался тем, что водитель оставил ключи в замке зажигания. Однако поездка вскоре завершилась столкновением со столбом.
Угонщика, который оказался 38-летним вахтовиком из Омска, задержали. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166 УК). Мужчине грозит до пяти лет заключения.
Ранее в январе сообщалось о жителе Мурманской области, который угнал бронетранспортер МТ-ЛБ из школы ДОСААФ и врезался в витрину магазина, откуда похитил бутылку вина. Во время катания по городу Апатиты мужчина наехал на припаркованную легковушку. После задержания выяснилось, что он украл «КамАЗ» с автобазы Кольского научного центра РАН.
Летом 2016 года пьяный житель Уфы угнал троллейбус и врезался на нем в маршрутку. Свой поступок 41-летний мужчина объяснил желанием скорее попасть домой.
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