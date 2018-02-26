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В Москве у инкассаторов украли 4 млн
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В Москве из инкассаторской машины украли четыре миллиона рублей 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Четыре миллиона рублей похитили из инкассаторский машины возле торгового центра "Водный" на севере Москвы, полиция разыскивает автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило сообщение о краже из инкассаторской машины на Головинском шоссе. Разыскивается автомобиль, на котором уехали вероятные преступники. Сумма похищенного составила 4 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, по данному адресу действительно произошла кража денег, но в полиции официально не уточнили, у кого они были похищены.
"К полицейским обратились представители организации, которые сообщили, что неизвестные совершили кражу денежных средств, принадлежащих организации, после чего скрылись на автомобиле", — сказал дежурный офицер.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается сумма материального ущерба. Полиция ищет подозреваемых.
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