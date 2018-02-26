В Москве у инкассаторов украли 4 млн

"К полицейским обратились представители организации, которые сообщили, что неизвестные совершили кражу денежных средств, принадлежащих организации, после чего скрылись на автомобиле", — сказал дежурный офицер.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, по данному адресу действительно произошла кража денег, но в полиции официально не уточнили, у кого они были похищены.