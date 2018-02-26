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В Германии погиб отпущенный из тюрьмы принц
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Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку

В Германии погиб принц, отпущенный из дома на выходные 

Вести.Ru 26 февраля 2018
Фото: Daily Mail
Во Франкфурте погиб 39-летний принц Карлос Патрик Годхард из династии Гогенцоллернов. Мужчина выпал с террасы, которая находилась на 21-м этаже фешенебельного отеля Intercontinental. Трагедия произошла в один из дней, когда принца ненадолго отпустили из тюрьмы, где он отбывал четырехлетнее наказание за мошенничество, сообщает Daily Mail.
Обстоятельства трагедии не разглашаются. Власти не исключают, что принц Годхард мог уйти из жизни по собственной воле. По крайней мере, никаких подозреваемых по этому делу пока не ищут.
В 2011 году принц Годхард получил 4 месяца тюрьмы за невыплату крупного счета. В 2014-м он получил 4 года за сотрудничество с фиктивными финансовыми фондами. У Карлоса было солидное состояние, унаследованное от отца, который занимался коллекционированием произведений искусства.
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