В Мюнхене заблокированы сотни пассажиров электричек

В Мюнхене из-за сбоя в работе контактных сетей несколько сотен пассажиров оказались заблокированы в вагонах электричек между станциями. Пассажиров двух поездов пришлось эвакуировать пожарным и сотрудникам правоохранительных органов

Как уточняет ТАСС , инцидент повлиял на местное и междугороднее сообщение, вызвав серьезные задержки в движении электричек.

Причиной сбоя уже называют самую холодную ночь с начала зимы, которую Бавария пережила в ночь на понедельник (в Мюнхене было минус 12,5 градусов по Цельсию).