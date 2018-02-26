Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы

Ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП в Москве

Ребенка, пострадавшего в ДТП на Ленинградском проспекте, эвакуируют с помощью вертолета, рассказал агентству городских новостей «Москва» представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на место происшествия и уже эвакуирует ребенка в одну из больниц Москвы. Пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

Ранее стало известно, что в районе дома №10 по Ленинградскому проспекту столкнулись четыре автомобиля. По данным московского управления ГИБДД, в результате аварии пострадал один человек.