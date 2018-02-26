В США преступник остался жив после смертной казни

Заключенному из Алабамы не смогли ввести смертельную инъекцию. Как сообщает "День. Онлайн", мужчину должны были казнить за убийство управляющего в мотеле в 1987 году. Однако, медики не смогли найти у него вену, чтобы ввести инъекцию. Дело в том, что заключенный страдает таким заболеванием, как лимфома, также его вены сильно повреждены в результате гепатита и долгого употребления наркотиков. Два часа медики пытались ввести заключенному смертельную инъекцию, но все безрезультатно. Затем они перевернули Хэмма на живот и стали хлопать по задней стороне ног, чтобы нащупать подходящую вену. Однако это вызвало лишь сильное кровотечение и нестерпимую боль у Хэмма. После этого инцидента адвокат заключенного обвинил руководство тюрьмы в причинении его подзащитному нестерпимой боли. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее «СП» сообщала, что Вологодский областной суд освободил из колонии 63-летнего Анвара Масалимова , который отбывал пожизненное заключение. Такого в России еще не было, чтобы приговоренный к пожизненному заключению вышел на свободу. За убийство человека при отягощающих обстоятельствах в 1991 году Анвар Масалимов был приговорен к пожизненному заключению. Ранее он уже 15 лет отсидел за другое убийство.

Масалимову удалось добиться того, чтобы его дело было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах на умышленное убийство без таковых. Из его приговора также исключили указания на признание осужденного особо опасным рецидивистом.