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Мария Алехина пропала в Крыму
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Участница Pussy Riot пропала в Крыму 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина пропала в Симферополе, сообщает «Медиазона».
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По словам ее коллеги Ольги Борисовой, утром Алехина отправила ей сообщение о том, что находится в полиции, а затем перестала выходить на связь.
Сегодня Алехина должна была приземлиться в аэропорту Симферополя, где ее могли «встретить» и увезти в полицию, считает Борисова.
Позднее собеседница издания сообщила, что она сама, а также еще одна участница Pussy Riot Александра Софеева были задержаны полицией Симферополя.
Как рассказал «Медиазоне» адвокат девушек Эмиль Курбединов, Алехина «нашлась» в симферопольском диспансер, куда была доставлена на медицинское освидетельствование. Юрист не смог уточнить причину задержания участниц Pussy Riot.
 Ещё 4 источника 
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