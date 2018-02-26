Мария Алехина пропала в Крыму

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина пропала в Симферополе, сообщает «Медиазона».
По словам ее коллеги Ольги Борисовой, утром Алехина отправила ей сообщение о том, что находится в полиции, а затем перестала выходить на связь.
Сегодня Алехина должна была приземлиться в аэропорту Симферополя, где ее могли «встретить» и увезти в полицию, считает Борисова.
Позднее собеседница издания сообщила, что она сама, а также еще одна участница Pussy Riot Александра Софеева были задержаны полицией Симферополя.
Как рассказал «Медиазоне» адвокат девушек Эмиль Курбединов, Алехина «нашлась» в симферопольском диспансер, куда была доставлена на медицинское освидетельствование. Юрист не смог уточнить причину задержания участниц Pussy Riot.