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Сорвавшегося акробата из Цирка Запашного ввели в кому
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Сорвавшегося акробата из Цирка Запашного ввели в кому 

Рамблер 28 минут назад
Во время выступления в цирке Запашного в Элисте с высоты сорвался акробат Антон Мартынов, сообщает группа цирка. Артист доставлен в реанимацию. Видео с инцидентом появилось в Youtube.
Как сообщает "МК", Мартынов с братом выполнял трюк, но неожиданно оборвался трос, и он упал на землю.
"Спасибо за переживания и пожелания нашему гимнасту! На данный момент Антон находится в реанимации, состоянии стабильное", — сообщили в цирке.
Также отмечается, что рядом с Мартыновым находятся брат и жена.
По данным телеграм-канала Mash, медики ввели Мартынова в искусственную кому.
 Ещё 8 источников 
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