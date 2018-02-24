Сорвавшегося акробата из Цирка Запашного ввели в кому

Во время выступления в цирке Запашного в Элисте с высоты сорвался акробат Антон Мартынов , сообщает группа цирка. Артист доставлен в реанимацию. Видео с инцидентом появилось в Youtube.

Как сообщает "МК", Мартынов с братом выполнял трюк, но неожиданно оборвался трос, и он упал на землю.

"Спасибо за переживания и пожелания нашему гимнасту! На данный момент Антон находится в реанимации, состоянии стабильное", — сообщили в цирке.

Также отмечается, что рядом с Мартыновым находятся брат и жена.

По данным телеграм-канала Mash, медики ввели Мартынова в искусственную кому.