Мошенники решили нажиться на трагедии с Ан-148

СМИ сообщили о попытках нажиться на гибели пассажиров Ан-148 под Москвой

В социальных сетях начался сбор денег родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 под Москвой, при этом сами родственники не имеют к этому отношения.

Как пишет Telegram-канал Mash, сбор денег для родных начал некий Дмитрий Ершов , просивший «скинуть хотя бы 100 рублей» семье погибшего Алексея Никитченко , чтобы достойно похоронить погибшего. При этом выяснилось, что родственники денег не собирают, а о Ершове.

По данным канала, что Дмитрий Ершов является племянником Ольги Алисовой , сбившей шестилетнего Алешу Шимко, которого эксперты признали «пьяным».

Напомним, 11 февраля пассажирский Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.