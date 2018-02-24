Мошенники решили нажиться на трагедии с Ан-148

В социальных сетях начался сбор денег родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 под Москвой, при этом сами родственники не имеют к этому отношения.
Как пишет Telegram-канал Mash, сбор денег для родных начал некий Дмитрий Ершов, просивший «скинуть хотя бы 100 рублей» семье погибшего Алексея Никитченко, чтобы достойно похоронить погибшего. При этом выяснилось, что родственники денег не собирают, а о Ершове.
По данным канала, что Дмитрий Ершов является племянником Ольги Алисовой, сбившей шестилетнего Алешу Шимко, которого эксперты признали «пьяным».
Напомним, 11 февраля пассажирский Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.