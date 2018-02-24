Ещё
«Заткни свой рот поганый»: «жена депутата» устроила дебош в самолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Заткни свой рот поганый»: «жена депутата» устроила дебош в самолете 

Рамблер 4 часа назад
Пассажиры рейс «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Бейрут, стали свидетелями громкого скандала на борту. Как следует из видео, выложенного на Youtube, одной из его участниц стала пассажирка, называвшая себя «женой депутата».
В ходе конфликта две пассажирки облили друг друга водой. Одна из них шумно предъявляла претензии другой, игнорируя попытки сидящей рядом пожилой женщины образумить ее.
«Заткни свой рот поганый, глаз выколю тебе! — сообщала она обидчице. — Я жена депутата, прилетим в Ливан, я тебе устрою тама! Закрой свой поганый рот! Она первая начала, на меня вылила, пусть пересадят. Какое она имеет право лить на меня воду?»
Стюардессам удалось успокоить пассажирок. Кроме того, прекратить женскую истерику помогали пассажиры.
Спровоцировала конфликт откинутая спинка кресла впереди сидящей пассажирки.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Эмма Чемберс11
Известный российский экономист сбил свою жену95
Украина приготовилась к полномасштабной войне с РФ1524
Мошенники решили нажиться на трагедии с Ан-14818
Сорвавшегося акробата из Цирка Запашного ввели в кому9
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение