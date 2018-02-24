«Я жена депутата»: скандал на борту «Аэрофлота»

«Заткни свой рот поганый»: «жена депутата» устроила дебош в самолете

Пассажиры рейс «Аэрофлота» , летевшего из Москвы в Бейрут, стали свидетелями громкого скандала на борту. Как следует из видео, выложенного на Youtube, одной из его участниц стала пассажирка, называвшая себя «женой депутата».

В ходе конфликта две пассажирки облили друг друга водой. Одна из них шумно предъявляла претензии другой, игнорируя попытки сидящей рядом пожилой женщины образумить ее.

«Заткни свой рот поганый, глаз выколю тебе! — сообщала она обидчице. — Я жена депутата, прилетим в Ливан, я тебе устрою тама! Закрой свой поганый рот! Она первая начала, на меня вылила, пусть пересадят. Какое она имеет право лить на меня воду?»

Стюардессам удалось успокоить пассажирок. Кроме того, прекратить женскую истерику помогали пассажиры.

Спровоцировала конфликт откинутая спинка кресла впереди сидящей пассажирки.