В Москве эвакуируют «Охотный Ряд»

В Москве эвакуируют ТЦ и метро «Охотный Ряд»

В Москве эвакуируют торговый центр и метро «Охотный ряд». В воскресенье вечером после анонимного звонка с угрозой «минирования» из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы было эвакуировано около 4 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Правоохранители проводят проверку всех помещений торгового центра. В декабре прошлого года им также пришлось проверять информацию об угрозе взрыва в ТЦ, но тогда посетителей торгового центра эвакуировать не стали.