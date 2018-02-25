В Москве эвакуируют «Охотный Ряд»

В Москве эвакуируют торговый центр и метро «Охотный ряд». В воскресенье вечером после анонимного звонка с угрозой «минирования» из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы было эвакуировано около 4 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Правоохранители проводят проверку всех помещений торгового центра. В декабре прошлого года им также пришлось проверять информацию об угрозе взрыва в ТЦ, но тогда посетителей торгового центра эвакуировать не стали.
Как передает корреспондент «Газеты.Ru». эвакуируют также одноименную станцию метро. Пассажиров просят покинуть станцию, охрана никого не пускает внутрь. На улице рядом со станцией метро стоит пожарная машина.