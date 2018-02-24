Польские полицейские обстреляли группу граждан Украины

Группа нетрезвых украинцев и грузин закидала камнями полицейских в польском Згеже. Те ответили огнем.

Группа граждан Украины и Грузии атаковала сотрудников полиции в Польше, в связи с чем те вынуждены были открыть по ним огонь. Об этом сообщает местное издание Dziennik Lozki.

По данным СМИ, инцидент случился в городе Згеж в районе двух часов ночи 23 февраля. Польские полицейские обратили внимание на группу мужчин, предположительно, находящихся в нетрезвом состоянии. Сотрудники правопорядка попросили у них документы.

Требование силовиков возмутило мужчин и они ответили агрессией, начав закидывать полицейских камнями. Те в ответ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а после открыли огонь на поражение.

В результате происшествия было задержано 13 человек, четыре из них получили ранения в ноги. Со стороны полицейских пострадал один человек, ему нанесена травма голова. Задержанным гражданам Украины и Грузии грозит тюремное заключение до десяти лет.