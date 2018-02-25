Земан рекомендовал выдать Никулина России

Глава минюста Чехии подтвердил получение от президента рекомендации выдать Никулина России

Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать россиянина Евгения Никулина , задержанного в Праге полтора года назад по запросу Вашингтона, России, а не США. Эту информацию он подтвердил в субботу местному сетевому изданию Aktualne.

"Правда, что в течение [2018] года состоялись две встречи, во время которых меня президент просил, чтобы [я] не выдавал российского гражданина Соединенным Штатам, а [экстрадировал] в Россию", — сказал Роберт Пеликан.

Публикация в сетевом издании спровоцировала критику в адрес Земана со стороны ведущих правых чешских политиков. Они утверждали, что "глава государства отстаивает российские интересы в ущерб национальным и оказывает недопустимое давление на правосудие".

Президентская администрация ранее проинформировала общественность о получении Земаном письма от матери Никулина с призывом о помощи.

Адвокат россиянина Мартин Садилек сообщил ТАСС , что Никулин, содержащийся в пражской тюрьме "Панкрац", категорически отвергает возможность экстрадиции в США. Защита добивается его выдачи России. По словам Садилека, в Конституционном суде Чехии рассматривается "жалоба [россиянина] на решение Верховного суда [республики], отказавшегося удовлетворить его жалобу на решение [пражского] городского суда о возможности выдачи в США".

Между тем окончательное слово в деле Никулина, как проинформировали ТАСС в министерстве юстиции Чехии, принадлежит главе этого ведомства. Он может самостоятельно определить, куда будет выдан обвиняемый, или вообще остановить этот процесс.

Подробности дела

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда американского штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР . В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже с использованием интернета $3450.

В ноябре 2017 года Верховный суд в Праге отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Никулина на решение горсуда чешской столицы о возможности его выдачи США. Пражский городской суд 30 мая 2016 года постановил, что россиянин может быть экстрадирован как в США, так и на родину.