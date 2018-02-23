В центре Одессы захватили санаторий

«Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путём, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции», — заявил представляющий интересы администрации санатория адвокат Илья Халдай.

Несколько десятков вооружённых арматурой человек в балаклавах захватили территорию и административный корпус санатория «Лермонтовский». Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на очевидцев. Как отмечается, сотрудники и руководство учреждения остаются за его территорией.