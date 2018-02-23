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Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
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Источник: на счетах гражданской супруги полковника Захарченко арестовано 20 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Суд в Москве арестовал денежные средства на счетах ВТБ на общую сумму более 20 млн рублей, принадлежащие Марине Семыниной — гражданской жене бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве. Об этом в пятницу ТАСС рассказал источник, близкий к следствию.
"Столичный суд по ходатайству следственных органов арестовал личный денежный счет Семыниной в ВТБ, на котором находилось более 20 млн рублей. Кроме того, суд наложил арест на нежилое помещение площадью около 2,5 тыс. кв. м, которое она сдавала одному из магазинов "Пятерочка" в Москве", — сказал собеседник агентства.
В декабре 2017 года в ходе обыска, по словам защиты Семыниной, у нее дома были изъяты около €2 тыс., медицинские документы детей, телефоны и планшеты.
1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащее обращению в доход государства имущество Захарченко и его близких будет передано в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте передадут в федеральный бюджет.
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