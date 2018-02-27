В управделами президента прокомментировали дело о кокаине

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что лайнер специального летного отряда «Россия» не связан с «кокаиновым делом». Об этом сообщает ТАСС.

«Например, сегодня в Италии выпал снег, а наши борта бывают в Италии. Но это же не значит, что они завезли снег», — сказала она, призвав «не доводить все до абсурда». По словам Крыловой, «журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации». Фотографию, на которую ссылались СМИ, «можно легко фальсифицировать», отметила она. Пресс-секретарь управделами президента добавила, что на снимке «нет точного номера борта».

Ранее стало известно о совместной операции России Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (389 килограммов кокаина) на европейский рынок. Правоохранители уже задержали подозреваемых, среди которых оказались граждане обеих стран.

МИД России заявили, что партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе , принадлежала сотруднику «из технического состава», завершившему командировку.

СМИ писали, что спецслужбы организовали контролируемую поставку для задержания преступников: заменили кокаин муляжами и снабдили чемоданы GPS-датчиками. Груз был доставлен в Москву в декабре 2017 года. В российской столице с поличным при получении этой партии были задержаны, а потом арестованы трое граждан РФ.

В СМИ появились видео и фотографии, на которых были запечатлен самолет ИЛ-96, в который грузят багаж. Утверждалось, что, по задумке преступников, в нем должны были перевозиться чемоданы с наркотиками.