В управделами президента прокомментировали дело о кокаине 

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что лайнер специального летного отряда «Россия» не связан с «кокаиновым делом». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Крыловой, «журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации». Фотографию, на которую ссылались СМИ, «можно легко фальсифицировать», отметила она. Пресс-секретарь управделами президента добавила, что на снимке «нет точного номера борта».
«Например, сегодня в Италии выпал снег, а наши борта бывают в Италии. Но это же не значит, что они завезли снег», — сказала она, призвав «не доводить все до абсурда».
Ранее стало известно о совместной операции России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (389 килограммов кокаина) на европейский рынок. Правоохранители уже задержали подозреваемых, среди которых оказались граждане обеих стран.
В МИД России заявили, что партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику «из технического состава», завершившему командировку.
СМИ писали, что спецслужбы организовали контролируемую поставку для задержания преступников: заменили кокаин муляжами и снабдили чемоданы GPS-датчиками. Груз был доставлен в Москву в декабре 2017 года. В российской столице с поличным при получении этой партии были задержаны, а потом арестованы трое граждан РФ.
В СМИ появились видео и фотографии, на которых были запечатлен самолет ИЛ-96, в который грузят багаж. Утверждалось, что, по задумке преступников, в нем должны были перевозиться чемоданы с наркотиками.