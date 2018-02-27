Ещё
В управделами президента прокомментировали дело о кокаине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В управделами президента прокомментировали дело о кокаине 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: страница Gendarmería Nacional в Twitter
Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что лайнер специального летного отряда «Россия» не связан с «кокаиновым делом». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Крыловой, «журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации». Фотографию, на которую ссылались СМИ, «можно легко фальсифицировать», отметила она. Пресс-секретарь управделами президента добавила, что на снимке «нет точного номера борта».
«Например, сегодня в Италии выпал снег, а наши борта бывают в Италии. Но это же не значит, что они завезли снег», — сказала она, призвав «не доводить все до абсурда».
Ранее стало известно о совместной операции России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (389 килограммов кокаина) на европейский рынок. Правоохранители уже задержали подозреваемых, среди которых оказались граждане обеих стран.
В МИД России заявили, что партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику «из технического состава», завершившему командировку.
СМИ писали, что спецслужбы организовали контролируемую поставку для задержания преступников: заменили кокаин муляжами и снабдили чемоданы GPS-датчиками. Груз был доставлен в Москву в декабре 2017 года. В российской столице с поличным при получении этой партии были задержаны, а потом арестованы трое граждан РФ.
В СМИ появились видео и фотографии, на которых были запечатлен самолет ИЛ-96, в который грузят багаж. Утверждалось, что, по задумке преступников, в нем должны были перевозиться чемоданы с наркотиками.
 Ещё 121 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России296
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям187
Атомные подлодки РФ дошли до США184
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео504
Люди согрешили с денисовцами дважды22
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение