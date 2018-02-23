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Разъяренная мурена напала на дайвера
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Нападение разъяренной мурены на дайвера попало на видео 

РИА Новости 4 часа назад
В Сети появилось видео нападения крупной мурены на дайвера. Запись опубликована на YouTube.
Отмечается, что инцидент произошел в бухте Содвана в Южной Африке. Молодой человек из Польши совершил погружение, чтобы осмотреть коралловый риф, но внезапно заметил, что его преследуют две мурены.
На кадрах видно, как одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать "противника". Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако дайверу удается оторваться.
По словам мужчины, он никак не провоцировал мурен и они напали на него без какой-либо видимой причины.
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