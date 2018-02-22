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Ингушские чиновники подрались на ножах
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Ингушские чиновники подрались на ножах 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
В Ингушетии чиновники устроили драку с поножовщиной, несколько человек госпитализированы с ранениями. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«Вечером в среду в селении Плиево произошел конфликт между главой администрации села и его заместителем, в который вмешались еще несколько человек. В результате драки, по предварительным данным, заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику», — сказал собеседник агентства.
По его данным, глава администрации был доставлен в больницу, сюда же доставили еще двух участников конфликта.
«Один из них также получил ножевое ранение, а другой — телесные повреждения», — отметил источник.
По данному факту проводится расследование.
12 июня 2017 года болельщики устроили массовую драку на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани (Ингушетия). Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (СО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего. Толпа была недовольна работой судей. Порядок был восстановлен силами волонтеров и службы безопасности турнира.
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