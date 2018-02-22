Ингушские чиновники подрались на ножах

«Вечером в среду в селении Плиево произошел конфликт между главой администрации села и его заместителем, в который вмешались еще несколько человек. В результате драки, по предварительным данным, заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику», — сказал собеседник агентства. В Ингушетии чиновники устроили драку с поножовщиной, несколько человек госпитализированы с ранениями. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, глава администрации был доставлен в больницу, сюда же доставили еще двух участников конфликта.

«Один из них также получил ножевое ранение, а другой — телесные повреждения», — отметил источник.

По данному факту проводится расследование.