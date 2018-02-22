Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета Владивосток — Сеул

Самолет Airbus 319, летевший из Владивостока в Сеул, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Авиалайнер развернулся после 40 минут полета из-за поломки датчика масла.

Начались проблемы с датчиком масла в двигателе, он просто заглох. Проблема была не в нарушителях. Они пошумели, когда зашли в самолет, потом успокоились. Уже после того, как объявили о технической неисправности, они стали курить в туалете. Как я понял, самолет сделал крюк и вернулся во Владивосток, хотя был почти у Сеула, потому что его должны были ремонтировать именно в Приморье, рассказал один из пассажиров. На борту воздушного судна находились 119 пассажиров и 6 членов экипажа. Многие пассажиры направлялись на Олимпийские игры. Несколько болельщиков после объявления о внештатной ситуации начали курить в туалете самолета.

Болельщики из Владивостока объяснили, что после того, как двигатель заглох, на борту началась паника, «все начали судорожно пить, курить и готовиться умереть», сообщает PrimaMedia.

Airbus благополучно совершил посадку. В аэропорту на курильщиков составили протокол — они заплатят штраф в 500 рублей.

Пассажиров отправят в Сеул запасным бортом. Для выяснения причин случившегося создана комиссия.