Назван мотив убийства молдавской модели Playboy

Молдавские правоохранители назвали ревность основным мотивом убийства модели Анастасии Чекати . Об этом сообщает Publika.md со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдавии.

Глава ГИП Александр Пынзарь рассказал журналистам, что, по предварительной версии, «мужчина убил возлюбленную», а затем покончил с собой. Пынзарь добавил, что на ноже, которым была убита 31-летняя женщина, нашли отпечатки пальцев ее 34-летнего супруга, стоматолога Алексея Митаки.

Полицейские исключили версию родственников, заявивших, что с Чекати мог расправиться «третий человек». Правоохранители подчеркнули, что дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Восемнадцатого февраля возле многоэтажного дома в Кишиневе обнаружили тело мужчины. В полиции пришли к выводу, что он выбросился с седьмого этажа. Позже в квартире полицейские обнаружили тело его супруги с ножевым ранением шеи.

У погибших осталась дочь, которой недавно исполнилось три недели. СМИ писали, что незадолго до самоубийства мужчина позвонил родственникам и попросил, чтобы они позаботились о ребенке.

Анастасия Чекати начала карьеру модели в 16 лет. Она снималась для Playboy, GQ и Maxim.