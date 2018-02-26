Назван мотив убийства молдавской модели Playboy 

Молдавские правоохранители назвали ревность основным мотивом убийства модели Анастасии Чекати. Об этом сообщает Publika.md со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдавии.
Глава ГИП Александр Пынзарь рассказал журналистам, что, по предварительной версии, «мужчина убил возлюбленную», а затем покончил с собой. Пынзарь добавил, что на ноже, которым была убита 31-летняя женщина, нашли отпечатки пальцев ее 34-летнего супруга, стоматолога Алексея Митаки.
Полицейские исключили версию родственников, заявивших, что с Чекати мог расправиться «третий человек». Правоохранители подчеркнули, что дверь в квартиру была закрыта изнутри.
Восемнадцатого февраля возле многоэтажного дома в Кишиневе обнаружили тело мужчины. В полиции пришли к выводу, что он выбросился с седьмого этажа. Позже в квартире полицейские обнаружили тело его супруги с ножевым ранением шеи.
У погибших осталась дочь, которой недавно исполнилось три недели. СМИ писали, что незадолго до самоубийства мужчина позвонил родственникам и попросил, чтобы они позаботились о ребенке.
Анастасия Чекати начала карьеру модели в 16 лет. Она снималась для Playboy, GQ и Maxim.