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Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой
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Муж зарезал молдавскую модель Playboy и покончил с собой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Anastasia Cia/ Instagram
В Кишиневе супруг убил 31-летнюю фотомодель Анастасию Чекати. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Полицейские нашли тело женщины с ножевым ранением в области шеи в квартире, где она проживала. Там также находился младенец двух недель от роду. Предполагаемый убийца — муж Чекати стоматолог Алексей Митаки — покончил с собой.
Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботился о ребенке. По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях. Сообщается, что у Митаки была другая женщина.
Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ.
Позировать в качестве модели она начала в 16 лет. Чекати также пробовала себя в качестве певицы и вела канал в Youtube, где размещала музыкальные клипы со своим участием.
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