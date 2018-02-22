Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой

В Кишиневе супруг убил 31-летнюю фотомодель Анастасию Чекати. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Полицейские нашли тело женщины с ножевым ранением в области шеи в квартире, где она проживала. Там также находился младенец двух недель от роду. Предполагаемый убийца — муж Чекати стоматолог Алексей Митаки — покончил с собой.
Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботился о ребенке. По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях. Сообщается, что у Митаки была другая женщина.
Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ.
Позировать в качестве модели она начала в 16 лет. Чекати также пробовала себя в качестве певицы и вела канал в Youtube, где размещала музыкальные клипы со своим участием.