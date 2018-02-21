Против жены Аршавина возбудили дело

В Казахстане возбудили дело против жены Аршавина по статье «угроза»

Ранее СМИ сообщили, что в Казахстане в отношении Аршавиной возбуждены уголовные дела. По данным СМИ, в начале года у нее произошел конфликт по переписке с моделью Семеновой, поводом стало размещенное в интернете видео, где муж Аршавиной в ночном клубе обнимает Семенову.

"В настоящее время заявление гражданки Семеновой О. А., адресованное ранее в прокуратуру города Алма-Аты, находится в производстве следственного отделения отдела полиции при УВД Алмалинского района. В едином реестре досудебных расследований оно зарегистрировано по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — сказала представитель полиции города, отвечая на вопрос о деле против Аршавиной. Модель, как сообщили СМИ, обратилась в правоохранительные органы с просьбой защитить от нападок со стороны супруги футболиста.

Наказание по статье "угроза" в Казахстане может быть назначено в виде штрафа (до 1,5 тысячи долларов), общественных работ или ареста на срок до 60 суток.