Против жены Аршавина возбудили дело

Против Алисы Аршавиной — жены футболиста алма-атинского клуба "Кайрат" Андрея Аршавина — в Казахстане возбудили уголовное дело по статье "угроза" в связи с заявлением казахстанской модели Ольги Семеновой, сообщила РИА Новости официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек.
Ранее СМИ сообщили, что в Казахстане в отношении Аршавиной возбуждены уголовные дела. По данным СМИ, в начале года у нее произошел конфликт по переписке с моделью Семеновой, поводом стало размещенное в интернете видео, где муж Аршавиной в ночном клубе обнимает Семенову.
Модель, как сообщили СМИ, обратилась в правоохранительные органы с просьбой защитить от нападок со стороны супруги футболиста.
"В настоящее время заявление гражданки Семеновой О. А., адресованное ранее в прокуратуру города Алма-Аты, находится в производстве следственного отделения отдела полиции при УВД Алмалинского района. В едином реестре досудебных расследований оно зарегистрировано по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — сказала представитель полиции города, отвечая на вопрос о деле против Аршавиной.
Наказание по статье "угроза" в Казахстане может быть назначено в виде штрафа (до 1,5 тысячи долларов), общественных работ или ареста на срок до 60 суток.
В январе Аршавина оказалась в центре другого скандала. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что супруга футболиста, летевшая бизнес-классом, была снята с рейса, следовавшего из Москвы в Алма-Ату. Согласно сообщению компании, пассажирка проигнорировала требования бортпроводников, в частности пыталась пересадить няню своих детей, имевшую билет в экономический класс, в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка, при начале движения самолета тот не находился в кресле. Позднее "Аэрофлот" сообщил, что намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса из-за Аршавиной.