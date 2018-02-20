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В Сирии обстреляли российский Центр по примирению
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В Сирии обстреляли российский Центр по примирению 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу.
Незаконные вооруженные формирования из Восточной Гуты также атаковали жилые кварталы и гостиницы Дамаска.
"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", — говорится в сообщении ЦПВС.
Кроме того, отмечается, что российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр в течение суток зафиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.
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В Сирии существуют четыре зоны деэскалации: на границе провинций Идлиб и Хама, в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в провинции Дераа. В пределах этих территорий боевые действия прекращены. Однако боевики систематически нарушают перемирие. Так, ЦПВК сообщает о ежедневных провокационных обстрелах жилых кварталов Дамаска.
Центр неоднократно призывал все стороны прекратить боевые действия, а также строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации.
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