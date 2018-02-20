Выдвинута новая версия крушения Ан-148

Следствие по делу о крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» не будет останавливаться на одной версии неслаженных действий экипажа. Об этом сообщает «Московский комсомолец»

18 февраля руководство «Саратовских авиалиний» направило письма в Росавиацию и конструкторское бюро «Антонов», в которых подробно перечисляются особенности лайнера, которые, по мнению перевозчика, в совокупности могли привести к трагедии. Помимо считающейся доказанной вины летчиков Валерия Губанова и Сергея Гамбаряна следствие обратит внимание на состояние авиапарка «Саратовских авиалиний».

Всего у перевозчика было шесть самолетов Ан-148, их начали закупать в середине 2016 года. В парк самолеты попадали в хорошем состоянии, нештатные ситуации случались редко, при этом об обледенении датчиков летчики авиакомпании ранее не сообщали.

Как считает руководство «Саратовских авиалиний», причиной трагедии могли стать эксплуатационные особенности Ан-148, в частности, отсутствие табло, на которое выводится алгоритм действий пилотов (перечень команд, который в зарубежных аналогах крепится в кабине пилотов); а также отсутствие функции восстановления режима горизонтального полета.