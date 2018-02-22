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Пассажир убил водителя-мигранта в Петербурге
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В Петербурге пассажир маршрутки забил насмерть водителя-мигранта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге пассажир маршрутки в ходе конфликта с водителем убил его. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".
Инцидент произошел около 20.00 21 февраля в Красносельском районе Петербурга: пассажир напал на водителя маршрутки.
"На площади остановилась маршрутка 449, из неё вышло два человека, один из которых водитель. Завязался конфликт, в результате которого пассажир нанес водителю серьезные травмы с огромной потерей крови", — рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, после нападения пассажир надел капюшон и скрылся.
В ночь на четверг пострадавший 49-летний гражданин Узбекистана скончался. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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