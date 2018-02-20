Экс-барабанщик группы «Черный кофе» найден мертвым

Найден мертвым экс-барабанщик группы «Черный кофе»

Музыкант Сергей Черняков найден мертвым в Брянске, сообщает местный портал «Провинция».

Накануне тело барабанщика нашли соседи, заглянувшие в открытую дверь его квартиры в Бежицком районе города. По информации издания, на место обнаружения тела выезжала следственно-оперативная группа, так как «было подозрение», что Чернякова могли убить — на его теле и голове были обнаружены ушибы. Полицейские не исключают, что труп музыканта пролежал в квартире не один день. Сейчас по данному факту проводится проверка.

58-летний Сергей Черняков был барабанщиком групп «Лейся песня» и «Черный кофе», а также выступал вместе с певицей Ольгой Кормухиной и музыкантом Игорем Куприяновым. По данным портал, в течение последних лет Черняков практически не работал, злоупотреблял алкоголем и задолжал крупную сумму за коммунальные услуги.