Драчунов-людоедов нашли возле Парижа

Французская полиция арестовала трех уроженцев африканского государства Кабо-Верде, подозреваемых в каннибализме. Как сообщает Le Parisien, это произошло после драки в коммуне Клиши-су-Буа в пригороде Парижа вечером 18 февраля.

По информации газеты, потасовка завязалась между четырьмя мужчинами из-за денег. Трое из них объединились против знакомого и начали его избивать. Во время драки в ход пошли зубы. В итоге кабовердианцы откусили своему оппоненту часть нижней губы и левого уха, после чего проглотили оторванные куски плоти. Пострадавший, стараясь отбиться, повредил лодыжку одному из нападавших.

Разнимать драку прибыли полицейские и медики. После этого обидчиков арестовали, травмированного отправили в больницу вместе с покусанным мужчиной. Дело расследуется по статья, связанным с применением насилия, а также варварскими действиями и людоедством, которые повлекли за собой увечья.

В январе сообщалось, что жители американского города Блэр в штате Небраска обеспокоены появлением приехавшего из Великобритании мужчины по кличке Каннибал Кентербери. Полиция была вынуждена усилить патрулирование улиц.

Осенью 2017 года полиция ЮАР застрелила 23-летнего людоеда, которого застала во время поедания обезглавленного трупа своей сожительницы.