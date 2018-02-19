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Драчунов-людоедов нашли возле Парижа
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Драчунов-людоедов нашли возле Парижа 

Lenta.ru 19 февраля 2018
Фото: Reuters
Французская полиция арестовала трех уроженцев африканского государства Кабо-Верде, подозреваемых в каннибализме. Как сообщает Le Parisien, это произошло после драки в коммуне Клиши-су-Буа в пригороде Парижа вечером 18 февраля.
По информации газеты, потасовка завязалась между четырьмя мужчинами из-за денег. Трое из них объединились против знакомого и начали его избивать. Во время драки в ход пошли зубы. В итоге кабовердианцы откусили своему оппоненту часть нижней губы и левого уха, после чего проглотили оторванные куски плоти. Пострадавший, стараясь отбиться, повредил лодыжку одному из нападавших.
Разнимать драку прибыли полицейские и медики. После этого обидчиков арестовали, травмированного отправили в больницу вместе с покусанным мужчиной. Дело расследуется по статья, связанным с применением насилия, а также варварскими действиями и людоедством, которые повлекли за собой увечья.
В январе сообщалось, что жители американского города Блэр в штате Небраска обеспокоены появлением приехавшего из Великобритании мужчины по кличке Каннибал Кентербери. Полиция была вынуждена усилить патрулирование улиц.
Осенью 2017 года полиция ЮАР застрелила 23-летнего людоеда, которого застала во время поедания обезглавленного трупа своей сожительницы.
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