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Водитель устроил стрельбу на МКАДе
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Водитель устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на МКАДе 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужчина устроил стрельбу из травматического оружия во время дорожного конфликта на МКАДе, ранив другого водителя, после чего скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"В 15:20 на службу "02" поступило сообщение о дорожном конфликте между двумя водителями в районе 7-го км МКАД. В ходе конфликта один из его участников, предположительно, из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, после чего скрылся на автомобиле марки Ford, — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции принимают меры для розыска и задержания подозреваемого. Раненый направлен в больницу для оказания медпомощи.
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