Водитель устроил стрельбу на МКАДе

"В 15:20 на службу "02" поступило сообщение о дорожном конфликте между двумя водителями в районе 7-го км МКАД. В ходе конфликта один из его участников, предположительно, из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, после чего скрылся на автомобиле марки Ford, — сказал собеседник агентства.

Мужчина устроил стрельбу из травматического оружия во время дорожного конфликта на МКАДе, ранив другого водителя, после чего скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.