«Я не знаю, что с самолетом, он неуправляем!»\

45 лет назад в Праге произошла первая катастрофа самолета Ту-154, в которой погибли 66 человек. Из-за чего рухнул практически новый самолет с опытным экипажем и каковы были последствия катастрофы, рассказывает «Газета.Ru».

19 февраля 1973 года самолет «Аэрофлота» Ту-154 направлялся из Москвы в Прагу регулярным рейсом SU-141. На борту было ровно 100 человек — 87 пассажиров и 13 членов экипажа. Командиром самолета был пилот 1-го класса, к этому моменту налетавший более 12 тыс. часов. Остальные члены экипажа также обладали немалым опытом полетов, от 3 до 14 тыс. часов. В прошлом ни один из них не был виновником серьезных происшествий.

Хотя Ту-154 был введен в эксплуатацию всего год назад, все члены экипажа, за исключением бортрадиста-стажера, уже успели налетать на нем по несколько сотен часов. Квалификация команды не оставляла сомнений.

Самолет вылетел из Москвы в Прагу, в аэропорт Рузине (ныне — Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела) в 6:50 МСК. Полет прошел спокойно, через несколько часов самолет уже находился над Чехословакией. Погода стояла хорошая: благодаря антициклону турбулентности или обледенения не наблюдалось, лишь изредка шли небольшие снегопады. Следуя указаниям диспетчера, экипаж постепенно снижал самолет. За 7 км от аэропорта экипаж получил от диспетчера разрешение на посадку. В 09:06:30 экипаж подтвердил получение информации, что стало последним известным сообщением с борта.

«Я не знаю, что с самолетом, он неуправляем!», — воскликнул капитан. Заходя на посадку, самолет внезапно опустил нос и резко пошел на снижение.

«Штурвал двигался совершенно свободно. Я потянул его на себя, и мне не потребовалось для этого никаких усилий, — описывал произошедшее капитан позже, во время расследования. — Второй пилот сказал, что добавил скорости. Хотя она увеличилась, стабилизировать самолет это не помогло, нос все больше наклонялся к земле. Когда я увидел, что мы сейчас врежемся в землю, я сбросил скорость. Затем я почувствовал сильный удар». Пилоты тянули штурвалы на себя, стараясь выровнять курс, но их попытки не увенчались успехом.

«Мы летели сквозь облака. Когда мы вышли из них, я увидел четыре фонаря-прожектора. Я видел, что мы садимся слишком быстро, вокруг была трава, суглинок, вспаханная земля. В тот момент, когда я это заметил, самолет ударился и перевернулся. Потом я обнаружил, что вишу в застегнутых ремнях безопасности вниз головой», — рассказывал позже один из выживших пассажиров. Удар сломал шасси. Самолет пропахал носом промерзшую землю, потеряв правое крыло. Керосин из поврежденных топливных баков вытек и загорелся. Фюзеляж завернуло вправо, у самолета оторвало правый двигатель, а затем и хвостовое оперение, он перевернулся на спину. Когда самолет, наконец, остановился, пламя полностью охватило его.

Авария произошла на глазах сотрудников аэропорта. К самолету немедленно бросились пожарные бригады, механики. Но огонь распространился молниеносно, подпитываясь топливом из поврежденных баков в хвостовой части самолета, где оказалась основная часть пассажиров.

Пожарные добрались до самолета через две минуты, когда многие из пассажиров погибли. Спасатели сосредоточили усилия на работе в носовой части, где еще могли быть выжившие. За следующие 3-4 минуты им удалось вытащить из огня 34 человека.

После этого пожар охватил весь салон, начали взрываться находящиеся в передней части баллоны со сжатым воздухом. Спасательные работы проводить было уже невозможно.

В результате катастрофы погибли 66 человек — 62 пассажира и 4 бортпроводника. По данным патологоанатомической экспертизы, 51 человек погиб от ожогов, а 15 от многочисленных травм. Большинство из них были гражданами СССР. Среди погибших, в частности, была женская молодежная сборная СССР по баскетболу и два тренера. Выжить удалось 25 пассажирам и 9 членам экипажа, из них травмы получили 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Остальные 16 человек практически не пострадали.

Это была первая катастрофа Ту-154. На следующий день в официальной газете компартии Чехословакии «Руде право» было опубликовано короткое сообщение с заголовком «Воздушная трагедия в Рузине», в которой сообщалось, что для расследования катастрофы создана комиссия во главе с министром транспорта Штефаном Шуткой. На период расследования полеты всех Ту-154 были временно прекращены.

Занимавшиеся расследованием советские и чехословацкие комиссии интересовало, почему новый самолет внезапно вышел из-под контроля. До столкновения с землей он не получал никаких повреждений, приборы функционировали нормально, члены экипажа не находились под воздействием наркотических веществ. Погодные явления также не повлияли на полет. Чешская комиссия не смогла обнаружить нарушений, которые бы могли привести к катастрофе, и предположила, что она произошла из-за неожиданно возникшей турбулентности.

Среди останков самолета был найден стабилизатор, который отвечает за продольную устойчивость самолета. Он находился в полетном положении, хотя должен был быть в посадочном. Именно перевод стабилизатора в полетное положение и привел к падению — экспертиза показала, что положение было изменено как раз перед аварией. Также было установлено, что это не могло произойти случайно — стабилизатор переключили сами пилоты.

Комиссия выявила и другие нарушения. Так, перед полетом командование заменило штурмана и бортинженера без каких бы то ни было оснований, нарушив приказ Министерства гражданской авиации № 275-70 г. Также в самолете находились два проверяющих и один стажер, что нарушало пункт 4.1.12 наставления по производству полетов (НПП) ГА-71.

По мнению комиссии, это могло усложнить взаимодействие между членами экипажа и дополнительно спровоцировать нарушения, которые привели к катастрофе.