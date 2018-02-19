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Украинский военный застрелил сослуживца
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Украинский военный застрелил сослуживца 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вечером 18 февраля в Марьинке (Донецкая область) украинский военнослужащий в ходе ссоры застрелил сослуживца.
Как сообщает УНИАН, между двумя военнослужащими 30-й отдельной мехбригады вспыхнула ссора, в ходе которой один из военных застрелил оппонента из автомата Калашникова.
В данный момент следствие выясняет причину ссоры. Стрелявшего военнослужащего задержали, в отношении него открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство».
Напомним, четверо морских пехотинцев Вооруженных сил Украины были расстреляны сослуживцами 14 февраля вечером у села Широкино.
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