Украинский военный застрелил сослуживца

Вечером 18 февраля в Марьинке (Донецкая область) украинский военнослужащий в ходе ссоры застрелил сослуживца.

Как сообщает УНИАН, между двумя военнослужащими 30-й отдельной мехбригады вспыхнула ссора, в ходе которой один из военных застрелил оппонента из автомата Калашникова.

В данный момент следствие выясняет причину ссоры. Стрелявшего военнослужащего задержали, в отношении него открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство».

Напомним, четверо морских пехотинцев Вооруженных сил Украины были расстреляны сослуживцами 14 февраля вечером у села Широкино.