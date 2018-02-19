В Петербурге избили активиста «Открытой России»

Двое неизвестных в Санкт-Петербурге избили активиста «Открытой России» Олега Максакова.
Как пишет «Медиазона», на Олега Максакова напали в подъезде утром 19 феврале, когда он выходил из своего дома. «Ничего не сказали, ничего не отняли», — сообщила соратница пострадавшего Наталья Грязневич.
Максаков сам вызвал врачей. Нападавших, которые были замотаны в шарфы, он разглядеть не успел.
«Иных мотивов кроме общественной деятельности я не вижу», — написал в своём Facebook координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
Напомним, что нападения на политических активистов участились в Петербурге с октября прошлого года. С тех пор неизвестные напали на активиста «Солидарности» Владимира Шипицина, сторонника признанного экстремистским движения «Артподготовка» Владимира Иванютенко, правозащитника Динара Идрисова и на депутата муниципального образования «Морские ворота» Сергея Виниченко.