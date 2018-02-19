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В Петербурге избили активиста «Открытой России»
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Двое неизвестных избили активиста «Открытой России» в Петербурге 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: Facebook
Двое неизвестных в Санкт-Петербурге избили активиста «Открытой России» Олега Максакова.
Как пишет «Медиазона», на Олега Максакова напали в подъезде утром 19 феврале, когда он выходил из своего дома. «Ничего не сказали, ничего не отняли», — сообщила соратница пострадавшего Наталья Грязневич.
Максаков сам вызвал врачей. Нападавших, которые были замотаны в шарфы, он разглядеть не успел.
«Иных мотивов кроме общественной деятельности я не вижу», — написал в своём Facebook координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров.
Напомним, что нападения на политических активистов участились в Петербурге с октября прошлого года. С тех пор неизвестные напали на активиста «Солидарности» Владимира Шипицина, сторонника признанного экстремистским движения «Артподготовка» Владимира Иванютенко, правозащитника Динара Идрисова и на депутата муниципального образования «Морские ворота» Сергея Виниченко.
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