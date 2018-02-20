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«Летал неплохо»: прокуратура проверит образование пилота Ан-148
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«Летал неплохо»: прокуратура проверит образование пилота Ан-148 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Уральская транспортная прокуратура начала проверять данные о профильном образовании второго пилота Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой. Об этом пишет «Коммерсант».
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По словам первого замглавы ведомства Сергея Забелова, проверку постараются завершить в течение нескольких дней.
После авиакатастрофы в СМИ появилась информация, что у второго пилота Сергея Гамбаряна не было профильного образования.
Знавший его летчик Павел Семченко опроверг эти данные. По словам Семченко, у погибшего пилота было два высших профильных образования: Гамбарян учился в Московском государственном техническом университете гражданской авиации, а затем поступил в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) на утвержденную Росавиацией программу подготовки пилотов коммерческой авиации. Он проходил летную практику в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа».
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Росавиация, по словам Семченко, выдала Гамбаряну свидетельство коммерческого пилота после того, как он окончил обучение. Ведомство «дополнительно проверяло Гамбаряна в числе прочих пилотов и не предъявило никаких претензий».
В авиакомпании «Саратовские авиалинии» заявили, что Гамбарян также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 2016 году. Его налет составил 812 часов (672 часа на Ан-148).
Директор Челябинского летного училища гражданской авиации Александр Матусевич заявил «Коммерсанту», что хорошо знал Гамбаряна.
« [Он] выполнял все упражнения и задачи по программе с оценкой не ниже «хорошо», и летал неплохо», — подчеркнул Матусевич.
Он назвал всех, кто пытается очернить Гамбаряна, — «архинепорядочными людьми». Замдиректора Челябинского летного училища Сергей Хатунцев отметил, что в январе-октябре 2013-го Гамбарян получал дополнительное профессиональное образование по специальности «летная эксплуатация» в учебном центре авиакомпании «Челавиа» (с 2015 года — Челябинское летное училище). По словам Хатунцева, теорию Гамбарян изучал в Южно-Уральском университете, тренажеры — в Екатеринбурге, а летную практику — в Челябинске. Представитель училища отметил, что свидетельство пилота нельзя получить без справки о 150-часовой летной программе.
11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту 65 человек погибли. Основной причиной катастрофы назвали обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. По предварительной версии, пилоты не включили обогрев приборов.
 Ещё 14 источников 
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