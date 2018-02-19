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Прокуратура выяснит подготовку пилота разбившегося Ан-148
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Подготовка пилота разбившегося Ан-148 вызвала интерес прокуратуры 

Lenta.ru 6 часов назад
Транспортная прокуратура на Урале совместно с другими органами проводит проверку, в ходе которой выясняет данные о профессиональной подготовке одного из пилотов разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148, сообщает «Интерфакс».
В феврале стало известно, что второй пилот потерпевшего крушение в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 Сергей Гамбарян не имел высшего профильного образования — он был бортпроводником и окончил 10-месячные курсы переподготовки в Челябинском летном училище гражданской авиации, не имеющего лицензии от Росавиации. По данным РИА Новости, у пилота было 812 часов налета.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки самописцев пришла к выводу, что пилоты могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Известно, что перед вылетом из Москвы в Орск капитан лайнера отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью. Прошлогодняя проверка Ан-148 «Саратовских авиалиний» выявила нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.
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