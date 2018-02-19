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Расследование крушения АН-148 перешло в новую фазу
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Расследование крушения АН-148 перешло в новую фазу 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый этап расследования крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области практически завершен. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) готовы приступить к следующей фазе.
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Группа экспертов проведет анализ летной и технической документации, материалов по подготовке экипажа и самолета, проверит организацию летной и инженерно-технической работы в "Саратовских авиалиниях", пишет газета "Известия". Кроме расшифровки данных бортовых самописцев, специалисты проанализируют воздушное движение в районе, переговоры наземных служб и погодные условия.
Все данные будут синхронизированы по времени для восстановления объективной картины произошедшего. Результатом станет трехмерная реконструкция полета Ан-148 с сопровождением необходимой информацией.
Напомним, Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля. Борт следовал из столицы в Орск, но пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.
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