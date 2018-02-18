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Стало известно о состоянии раненых в Кизляре
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Врачи рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Кизляре 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: ВКонтакте/Голос Дагестана
После стрельбы у православного храма в Кизляре в больнице по-прежнему находятся четверо пострадавших. Врачи делают операции двум женщинам. Их состояние оценивают как тяжелое. Такие данные сообщил СМИ представитель регионального Министерства здравоохранения.
Врачи оценивают состояние двоих полицейских как средней степени тяжести. Они получили ранения нижних конечностей и в настоящее время находятся в отделении травматологии ЦГБ Кизляра.
В Кизляр выехал Танка Ибрагимов, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Дагестан, напоминает РИА Новости.
В результате стрельбы, которую 18 февраля открыл у храма в Кизляре 22-летний мужчина, погибли пять человек, были ранены четверо. Нападавший был убит на месте.
Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статьям "Убийство с отягчающими обстоятельствами" и Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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