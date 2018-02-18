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Задержана соучастница дагестанского стрелка
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Задержана соучастница дагестанского стрелка 

Рамблер 3 часа назад
Соучастницу мужчины, обстрелявшего людей возле церкви в Кизляре в Дагестане, удалось задержать. Об этом сообщает "Интерфакс".
По предварительной информации, она не стреляла. Людей убивал только ее муж, который впоследствии был ликвидирован.
>> В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях
Ранее сообщалось, что 22-летний местный житель открыл стрельбу по толпе людей, которые отмечали Масленицу возле храма Георгия Победоносца.
Четыре человека погибли, столько же человек получили ранения. Среди раненых трое сотрудников Росгвардии. Все погибшие — местные прихожанки. Это Людмила Щербакова, Вера Моргунова, Ирина Сосикова. Еще одна женщина пока не опознана.
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