Задержана соучастница дагестанского стрелка

Соучастницу мужчины, обстрелявшего людей возле церкви в Кизляре в Дагестане, удалось задержать. Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, она не стреляла. Людей убивал только ее муж, который впоследствии был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что 22-летний местный житель открыл стрельбу по толпе людей, которые отмечали Масленицу возле храма Георгия Победоносца.