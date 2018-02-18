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В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях
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В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях 

Рамблер 4 часа назад
В воскресенье в Дагестане в городе Кизляр мужчина открыл стрельбу по толпе людей, которые отмечали Масленицу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Четыре человека погибли, столько же человек получили ранения. Среди раненых трое сотрудников Росгвардии.
Дежурившие на месте бойцы Росгвардии и МВД открыли огонь по преступнику, он убит.
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По данным телеграм-канала Mash, стрельба произошла возле храма Георгия Победоносца, где люди собрались на Прощеное Воскресенье.
Все погибшие — местные прихожанки. Это Людмила Щербакова, Вера Моргунова, Ирина Сосикова. Еще одна женщина пока не опознана.
Погибшая Людмила Щербакова (в центре в голубом платке) и другие прихожанки/Mash, ok.ru
По некоторым данным, нападавших было двое — мужчина и женщина, которой удалось скрыться. Позднее стало известно, что нападавшим был местный житель 1995 года рождения.
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