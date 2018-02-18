Самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал по маршруту Благовещенск-Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Была произведена вынужденная посадка в Новосибирске в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров», — приводит Интерфакс слова представителя пресс-службы.
Как отмечается, пассажир был доставлен в одну из больниц Новосибирска.
Ранее самолёт совершил экстренную посадку в Домодедове из-за смерти гражданина Норвегии.
В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.