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Самолет экстренно сел в Новосибирске
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Следовавший в Екатеринбург самолёт вынужденно сел в Новосибирске 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал по маршруту Благовещенск-Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Была произведена вынужденная посадка в Новосибирске в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров», — приводит Интерфакс слова представителя пресс-службы.
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Как отмечается, пассажир был доставлен в одну из больниц Новосибирска.
Ранее самолёт совершил экстренную посадку в Домодедове из-за смерти гражданина Норвегии.
В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.
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