Компания опровергла данные СМИ о командире Ан-148

«Саратовские авиалинии» опровергли данные о просроченном медзаключении командира Ан-148

"Авиакомпания опровергает информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148 вышел в рейс с просроченным медицинским заключением. Командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов вышел в рейс, имея на руках заключение врачебной летной экспертной комиссии от 9 февраля 2018 года", — говорится в сообщении. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" выступила с опровержением распространяемой рядом СМИ информации о якобы просроченном медицинском заключении командира разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте перевозчика.

По данным авиакомпании, Губанов, 1966 года рождения, прошел комиссию в Волгограде, медицинское заключение выдано МСЧ Волгоградского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга".

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что заключение медкомиссии о профпригодности Губанова якобы было выдано 9 февраля 2017 года со сроком действия один год и поэтому командир не должен был быть допущен к полету.

В пятницу авиакомпания "Саратовские авиалинии" также выступила с опровержением распространяемой рядом СМИ информации о непрофессионализме пилотов Ан-148.