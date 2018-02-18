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Компания опровергла данные СМИ о командире Ан-148
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«Саратовские авиалинии» опровергли данные о просроченном медзаключении командира Ан-148 

ТАСС 1 час назад
Авиакомпания "Саратовские авиалинии" выступила с опровержением распространяемой рядом СМИ информации о якобы просроченном медицинском заключении командира разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте перевозчика.
"Авиакомпания опровергает информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148 вышел в рейс с просроченным медицинским заключением. Командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов вышел в рейс, имея на руках заключение врачебной летной экспертной комиссии от 9 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.
По данным авиакомпании, Губанов, 1966 года рождения, прошел комиссию в Волгограде, медицинское заключение выдано МСЧ Волгоградского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга".
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что заключение медкомиссии о профпригодности Губанова якобы было выдано 9 февраля 2017 года со сроком действия один год и поэтому командир не должен был быть допущен к полету.
В пятницу авиакомпания "Саратовские авиалинии" также выступила с опровержением распространяемой рядом СМИ информации о непрофессионализме пилотов Ан-148.
Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.
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