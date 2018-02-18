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В Киеве закрыли несколько станций метро
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В Киеве закрыли шесть станций метро 

Рамблер 1 час назад
В Киеве перекрыли несколько станций метро из-за сообщения о минировании, сейчас полиция проверяет станции. По состоянию на 11:55 перекрыто 7 станций метро — Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Льва Толстого, Золотые Ворота и соответствующие пересадки, сообщает «Украинская правда».
Информацию изданию подтвердили в справочной киевского метрополитена.
На какой срок закрыты станции, в метрополитене сказать не смогли. Пресс-служба метрополитена сообщила в Facebook, что станции закрыты из-за сообщения о минировании.
«Внимание! Уточнение! После анонимных сообщений о минировании на вход и выход закрыты станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости и соответствующие пересадки. Поезда на указанных станциях не останавливаются. Проводится проверка. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.
Тем временем накладки в работе общественного транспорта привели к тому, что запланированный на 12 часов (13:00 мск) марш с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, сторонников Михаила Саакашвили, людям было сложно добраться в центр Киева, сообщает РИА Новости.
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Колонну участников Марша возглавляют член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев. Колонна прошла по улице Владимирской на Михайловскую площадь. Люди идут с флагами Украины и красно-черными флагами украинских националистов, скандируя «Отставка», «Руки прочь от Миши».
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