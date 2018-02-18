В Киеве закрыли несколько станций метро

В Киеве закрыли шесть станций метро

В Киеве перекрыли несколько станций метро из-за сообщения о минировании, сейчас полиция проверяет станции. По состоянию на 11:55 перекрыто 7 станций метро — Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Льва Толстого, Золотые Ворота и соответствующие пересадки, сообщает «Украинская правда»

Информацию изданию подтвердили в справочной киевского метрополитена.

На какой срок закрыты станции, в метрополитене сказать не смогли. Пресс-служба метрополитена сообщила в Facebook , что станции закрыты из-за сообщения о минировании.

«Внимание! Уточнение! После анонимных сообщений о минировании на вход и выход закрыты станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости и соответствующие пересадки. Поезда на указанных станциях не останавливаются. Проводится проверка. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Тем временем накладки в работе общественного транспорта привели к тому, что запланированный на 12 часов (13:00 мск) марш с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, сторонников Михаила Саакашвили, людям было сложно добраться в центр Киева, сообщает РИА Новости

Колонну участников Марша возглавляют член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев. Колонна прошла по улице Владимирской на Михайловскую площадь. Люди идут с флагами Украины и красно-черными флагами украинских националистов, скандируя «Отставка», «Руки прочь от Миши».