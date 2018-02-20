В Саратове столкнулись два автобуса 

"По предварительным данным, на остановке "16-й квартал" произошло столкновение автобусов маршрута №90 и маршрута №6. В результате ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса маршрута №6, ей потребовалась медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.

ДТП произошло около 8.00 по местному времени (7.00 мск) на улице Азина на остановке общественного транспорта "16-й квартал".