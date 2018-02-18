На Курской АЭС произошло ЧП

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На Курской АЭС отключился энергоблок из-за возгорания на трансформаторе 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Возгорание на трансформаторе произошло на Курской АЭС, действием защиты отключился один из четырех действующих энергоблоков, последствий для потребителей нет, говорится в сообщении Минэнерго РФ в воскресенье.
"18 февраля в 06:53 (мск) на Курской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом" — "Курская АЭС") действием защиты отключился энергоблок № 4 (1 000 МВт) с нагрузкой 1 065 МВт. Причина: возгорание на трансформаторе собственных нужд. Станция снизила рабочую мощность на 1 000 МВт. Последствий для потребителей не было", — отмечается в сообщении.
По данным министерства, нарушений условий безопасной эксплуатации не было, радиационных последствий нет.
"Возгорание на трансформаторе ликвидировано, пострадавших нет", — уточняется в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Минэнерго отмечает, что для обеспечения в ЕЭС России нормативного резерва мощности на загрузку отданы команды включить в работу: энергоблок № 11 на Заинской ГРЭС (филиал АО "Татэнерго" — "Заинская ГРЭС"), энергоблок № 3 на ТЭЦ-26 (филиал ПАО "Мосэнерго" — "ТЭЦ-26"); турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ (дочернее зависимое общество ПАО "ТГК-2" и китайской корпорации "Хуадянь" — ООО "Хуадянь— Тенинская ТЭЦ").
Курская АЭС — производственное подразделение филиала "Курская АЭС" АО "Концерн Росэнергоатом", входит в четверку самых мощных АЭС России. Курская АЭС производит электроэнергию и тепло, в ее составе 4 действующий энергоблока (по 1000 МВт).
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