На Курской АЭС произошло ЧП

На Курской АЭС отключился энергоблок из-за возгорания на трансформаторе

"18 февраля в 06:53 (мск) на Курской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом" — "Курская АЭС") действием защиты отключился энергоблок № 4 (1 000 МВт) с нагрузкой 1 065 МВт. Причина: возгорание на трансформаторе собственных нужд. Станция снизила рабочую мощность на 1 000 МВт. Последствий для потребителей не было", — отмечается в сообщении. Возгорание на трансформаторе произошло на Курской АЭС, действием защиты отключился один из четырех действующих энергоблоков, последствий для потребителей нет, говорится в сообщении Минэнерго РФ в воскресенье.

По данным министерства, нарушений условий безопасной эксплуатации не было, радиационных последствий нет.

"Возгорание на трансформаторе ликвидировано, пострадавших нет", — уточняется в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Минэнерго отмечает, что для обеспечения в ЕЭС России нормативного резерва мощности на загрузку отданы команды включить в работу: энергоблок № 11 на Заинской ГРЭС (филиал АО "Татэнерго" — "Заинская ГРЭС"), энергоблок № 3 на ТЭЦ-26 (филиал ПАО "Мосэнерго" — "ТЭЦ-26"); турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ (дочернее зависимое общество ПАО " ТГК-2 " и китайской корпорации "Хуадянь" — ООО "Хуадянь— Тенинская ТЭЦ").

Курская АЭС — производственное подразделение филиала "Курская АЭС" АО "Концерн Росэнергоатом", входит в четверку самых мощных АЭС России. Курская АЭС производит электроэнергию и тепло, в ее составе 4 действующий энергоблока (по 1000 МВт).