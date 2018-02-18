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В Южно-Сахалинске произошло ЧП с самолетом
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В Южно-Сахалинске самолет задел крылом столб 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Самолет авиакомпании "Аврора" задел крылом столб освещения в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Сегодня в 11.30 (03.30 мск) при маневрировании на перроне аэродрома "Южно-Сахалинск" воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования", — говорится в сообщении.
Для пассажиров рейса, направлявшегося в Саппоро, выделили другое судно. Оперативные службы проводят проверку.
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