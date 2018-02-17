Киев снял охрану у здания Россотрудничества

Неонацисты из группировки "Организация украинских националистов" 18 февраля намерены вернуться и поджечь здание. Об этом, сославшись на достоверные сведения, написал в Twitter постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . "Это недопустимо", — заявил высокопоставленный российский дипломат, выразив недоумение тем, что украинские власти в такой момент сняли охрану со здания представительства.

К его сообщению прилагается копия документа, подписанного начальником местного управления полиции в Киеве, о разрыве в одностороннем порядке украинской стороной договорных отношений "об охране объекта в связи с форс-мажорными обстоятельствами" с 21.00 (22.00 московского времени) 17 февраля 2018 года.

"Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве. Таким образом, украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК", — написал Лукашевич.

Напомним, что боевики в субботу пытались взяли здание штурмом, когда в нем проходила репетиция детского представления. Радикалы в количестве около 30 человек устроили погром в здании, разрисовали стены черной и красной краской, сорвали российский флаг.

Бесчинства продолжались около получаса, более 50 детей, находившихся в здании, были очень напуганы, пояснил директор российского представительства Константин Воробьев . Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой . Нападавшие покинули место происшествия только после прибытия полиции.