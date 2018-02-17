Киев снял охрану у здания Россотрудничества 

Неонацисты из группировки "Организация украинских националистов" 18 февраля намерены вернуться и поджечь здание. Об этом, сославшись на достоверные сведения, написал в Twitter постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Это недопустимо", — заявил высокопоставленный российский дипломат, выразив недоумение тем, что украинские власти в такой момент сняли охрану со здания представительства.
К его сообщению прилагается копия документа, подписанного начальником местного управления полиции в Киеве, о разрыве в одностороннем порядке украинской стороной договорных отношений "об охране объекта в связи с форс-мажорными обстоятельствами" с 21.00 (22.00 московского времени) 17 февраля 2018 года.
"Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве. Таким образом, украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК", — написал Лукашевич.
Напомним, что боевики в субботу пытались взяли здание штурмом, когда в нем проходила репетиция детского представления. Радикалы в количестве около 30 человек устроили погром в здании, разрисовали стены черной и красной краской, сорвали российский флаг.
Бесчинства продолжались около получаса, более 50 детей, находившихся в здании, были очень напуганы, пояснил директор российского представительства Константин Воробьев. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой. Нападавшие покинули место происшествия только после прибытия полиции.
Посольство России на Украине направило ноту протеста в украинский МИД, выразив возмущение "наглой агрессивной выходкой" неонацистов. Российские дипломаты потребовали привлечь к ответу радикалов, напавших на РЦНК.