Новый инцидент произошел в печально известном детсаду

СМИ: в московском детсаду, где умерла девочка, пострадал еще один ребенок

В детском саду в Новой Москве, где накануне скончался трехлетний ребенок, в тот же день произошел еще один инцидент, сообщает РЕН ТВ.

Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга во время игры с одногруппниками. По предварительной информации, ее толкнули, из-за чего она ударилась головой. В сопровождении мамы пострадавшую отправили в больницу.

Трехлетняя девочка умерла при пока невыясненных обстоятельствах в детском саду №2120 "Белоснежка" в Новой Москве. Изначально сообщалось, что ребенка забыли на прогулке, и девочка погибла от переохлаждения. Однако вскрытие показало, что причиной смерти, скорее всего, стала сердечная дисфункция.

Дело возбуждено по двум статьям "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "Халатность".