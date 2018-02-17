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ОАЭ потребовали денег за возвращение тела россиянки
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За возвращение тела погибшей в ОАЭ россиянки потребовали 6 тысяч долларов 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В День всех влюбленных туристка из Челябинска скончалась в отеле Дубая, куда приехала на отдых со своим женихом. За отправку ее тела на родину и за услуги местных медиков с родственников покойной запросили почти 6 тысяч долларов.
Трагедия произошла 14 февраля в бассейне гостиницы. Заходя в воду, 24-летняя девушка внезапно потеряла сознание и упала. Попытки врачей привести ее в чувство и реанимировать оказались тщетными, сообщает URA.RU.
По данным издания, в настоящее время коллеги Дениса собирают деньги на эвакуацию тела из ОАЭ. Поскольку по результатам вскрытия не было выявлено оснований считать произошедшее несчастным случаем, страховая компания отказалась от каких-либо выплат.
Ситуацию еще осложнил тот факт, что девушка, проживавшая и работавшая в Челябинске, являлась гражданкой Казахстана, у которого нет своего дипломатического представительства в ОАЭ.
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