ОАЭ потребовали денег за возвращение тела россиянки

За возвращение тела погибшей в ОАЭ россиянки потребовали 6 тысяч долларов

В День всех влюбленных туристка из Челябинска скончалась в отеле Дубая, куда приехала на отдых со своим женихом. За отправку ее тела на родину и за услуги местных медиков с родственников покойной запросили почти 6 тысяч долларов.

Трагедия произошла 14 февраля в бассейне гостиницы. Заходя в воду, 24-летняя девушка внезапно потеряла сознание и упала. Попытки врачей привести ее в чувство и реанимировать оказались тщетными, сообщает URA.RU.

По данным издания, в настоящее время коллеги Дениса собирают деньги на эвакуацию тела из ОАЭ. Поскольку по результатам вскрытия не было выявлено оснований считать произошедшее несчастным случаем, страховая компания отказалась от каких-либо выплат.

Ситуацию еще осложнил тот факт, что девушка, проживавшая и работавшая в Челябинске, являлась гражданкой Казахстана, у которого нет своего дипломатического представительства в ОАЭ.